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Глава «Альянса врачей»* задержана у колонии, где сидит Навальный

Ян Брацкий
15:44 06.04.2021
Сотрудники полиции неоднократно предупреждали ее о необходимости отойти от забора исправительного учреждения.
Глава «Альянса врачей»* задержана у колонии, где сидит Навальный
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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У колонии во Владимирской области, где отбывает наказание блогер Алексей Навальный, задержаны глава «Альянса врачей»* Анастасия Васильева и сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)** Дмитрий Низовцев. Об этом сообщает РИА Новости. Как пишут «Известия», обоих неоднократно предупреждали о необходимости отойти от забора учреждения.

Задержанные явились к контрольно-пропускному пункту колонии утром, 6 апреля, с требованием оказать Навальному медицинскую помощь, так он якобы испытывает проблемы со здоровьем.

Накануне заключенного Навального, в ходе плановой диспансеризации, перевели в медико-санитарную часть, где он сдал все необходимые анализы, включая тест на коронавирус. Ранее в УФСИН РФ по Владимирской области сообщили об удовлетворительном состоянии здоровья Навального. При медосмотре врачи не обнаружили у него серьезных проблем со здоровьем.

Навальный был задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу «Ив Роше». В августе 2017 года испытательный срок был продлен до 29 декабря 2020 года за неоднократную неявку в инспекцию и троекратное привлечение к административной ответственности. 

Второго февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального на заключение в колонии общего режима сроком на 3,5 года. 

**«Альянс врачей», ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) - организации, внесенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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