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ФСИН заявила об удовлетворительном состоянии здоровья Навального

Анна Назайкина
11:05 25.03.2021
Ранее его адвокат Ольга Михайлова сообщила о том, что самочувствие блогера якобы ухудшилось.
ФСИН заявила об удовлетворительном состоянии здоровья Навального
© Фото: Александр Каменский, РИА Новости
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Состояние здоровья Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии во Владимирской области, оценивается врачами как удовлетворительное. Об этом сообщили «Звезде» в УФСИН РФ по Владимирской  области.

«24 марта в учреждениях УФСИН России по Владимирской области по заявлению осужденных проводились медицинские обследования, в том числе обследовался и осужденный А. А. Навальный. По результатам обследования, его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное», - говорится в сообщении.

Напомним, что в среду, 24 марта, адвокат блогера Ольга Михайлова заявляла о возникновении у него проблем со здоровьем.

Ранее Навальный был задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу «Ив Роше». В августе 2017 года испытательный срок был продлен до 29 декабря 2020 года за неоднократную неявку в инспекцию и троекратное привлечение к административной ответственности. 

Второго февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального на заключение в колонии общего режима сроком на 3,5 года.

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