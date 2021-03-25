ФСИН заявила об удовлетворительном состоянии здоровья Навального

Состояние здоровья Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии во Владимирской области, оценивается врачами как удовлетворительное. Об этом сообщили «Звезде» в УФСИН РФ по Владимирской области.

«24 марта в учреждениях УФСИН России по Владимирской области по заявлению осужденных проводились медицинские обследования, в том числе обследовался и осужденный А. А. Навальный. По результатам обследования, его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное», - говорится в сообщении.

Напомним, что в среду, 24 марта, адвокат блогера Ольга Михайлова заявляла о возникновении у него проблем со здоровьем.

Ранее Навальный был задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу «Ив Роше». В августе 2017 года испытательный срок был продлен до 29 декабря 2020 года за неоднократную неявку в инспекцию и троекратное привлечение к административной ответственности.

Второго февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального на заключение в колонии общего режима сроком на 3,5 года.