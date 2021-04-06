Неполадки в работе двух кораблей осложнили движение по Суэцкому каналу

Движение по Суэцкому каналу оказалось затруднено из-за остановки двух судов. Это следует их данных навигационного приложения Marine Traffic, благодаря которому можно отслеживать местоположение кораблей в мировом океане в реальном времени.

Сначала о неполадках сообщил капитан корабля Rumford. Следом по неизвестной причине остановилось судно Minerva Nike.

Внимание всего мира к Суэцкому каналу было приковано из-за недавнего инцидента с контейнеровозом Ever Given, который почти на неделю заблокировал движение по каналу.

К этому моменту движение восстановлено. Танкеры и контейнеровозы проходят канал без ограничений.