Неполадки в работе двух кораблей осложнили движение по Суэцкому каналу
О проблемах поочередно сообщили капитаны судов Rumford и Minerva Nike. Сейчас движение восстановлено.
© Фото: Marcos Moreno, Keystone Press Agency, Globallookpress
Движение по Суэцкому каналу оказалось затруднено из-за остановки двух судов. Это следует их данных навигационного приложения Marine Traffic, благодаря которому можно отслеживать местоположение кораблей в мировом океане в реальном времени.
Сначала о неполадках сообщил капитан корабля Rumford. Следом по неизвестной причине остановилось судно Minerva Nike.
Внимание всего мира к Суэцкому каналу было приковано из-за недавнего инцидента с контейнеровозом Ever Given, который почти на неделю заблокировал движение по каналу.
К этому моменту движение восстановлено. Танкеры и контейнеровозы проходят канал без ограничений.