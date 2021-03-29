Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Журналист рассказал подробности операции по снятию судна Ever Given с мели

Светлана Иванова
Алексей Дягтерев
19:01 29.03.2021
Из-за большого числа военных и сотрудников других служб к месту инцидента не могли подойти местные жители.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ahmed Gomaa, XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

Во время операции по снятию с мели контейнеровоза Ever Given, который на протяжении шести дней блокировал Суэцкий канал, к месту инцидента не могли подойти местные жители. Об этом «Звезде» рассказал корреспондент Nederlands Dagblad в Египте Джуст Шефферс. По его словам, это происходило из-за большого числа военных и сотрудников других служб.

«Рядом с судном очень много военных, и даже местные жители не могут подойти близко к месту инцидента из-за большого количества военных и других служб. Нидерландская компания сделала еще одну попытку освободить судно, и наконец усилия увенчались успехом», - заявил Шефферс.

Чтобы развернуть гигантский сухогруз, из-под него пришлось выкопать 27 тысяч кубометров песка. 

Судно Ever Given, следуя из Китая в Роттердам, село на мель в прошлый вторник, из-за чего в акватории Красного и Средиземного морей образовалась пробка, в которой застряли около 450 кораблей. Очередь выстроилась до Индии.

Утром в понедельник, 29 марта, корабль удалось снять с мели, но затем из-за сильного ветра тяжелогруз развернулся и снова встал поперек водной артерии. Через несколько часов Ever Given удалось отбуксировать в фарватер. В Суэцком канале открыли навигацию, по прогнозам, восстановить нормальный пропускной режим получится только через несколько дней.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
19:43 В стране и мире
Итоговое сочинение для допуска школьников к ЕГЭ перенесено на 15 апреля
17:34 Армия
Российские Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями
15:59 В стране и мире
Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса - «Спутник Лайт»
14:05 В стране и мире
Минцифры придумало, как защитить россиян от рекламных звонков
12:42 В стране и мире
Видео
Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Популярное
Популярное
Видео
«Черная дыра»: раскрыт секрет, почему подлодки проекта 636 самые тихие в мире
Диетолог назвала простые способы убрать мешки под глазами
Видео
Врач перечислила болезни, при которых полезно употреблять корицу
Видео
Замена мясу: как правильно приготовить грибы в Великий пост
В Таиланде ветеринары посадили на диету откормленную до предела обезьяну
Американское СМИ назвало учения в Арктике демонстрацией стратегических возможностей ВМФ России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.