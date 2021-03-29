Журналист рассказал подробности операции по снятию судна Ever Given с мели

Во время операции по снятию с мели контейнеровоза Ever Given, который на протяжении шести дней блокировал Суэцкий канал, к месту инцидента не могли подойти местные жители. Об этом «Звезде» рассказал корреспондент Nederlands Dagblad в Египте Джуст Шефферс. По его словам, это происходило из-за большого числа военных и сотрудников других служб.

«Рядом с судном очень много военных, и даже местные жители не могут подойти близко к месту инцидента из-за большого количества военных и других служб. Нидерландская компания сделала еще одну попытку освободить судно, и наконец усилия увенчались успехом», - заявил Шефферс.

Чтобы развернуть гигантский сухогруз, из-под него пришлось выкопать 27 тысяч кубометров песка.

Судно Ever Given, следуя из Китая в Роттердам, село на мель в прошлый вторник, из-за чего в акватории Красного и Средиземного морей образовалась пробка, в которой застряли около 450 кораблей. Очередь выстроилась до Индии.

Утром в понедельник, 29 марта, корабль удалось снять с мели, но затем из-за сильного ветра тяжелогруз развернулся и снова встал поперек водной артерии. Через несколько часов Ever Given удалось отбуксировать в фарватер. В Суэцком канале открыли навигацию, по прогнозам, восстановить нормальный пропускной режим получится только через несколько дней.