Лавров заявил, что МИД РФ разочарован реакцией Запада на действия Киева в Донбассе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что реакция Запада на наращивание Киевом военной инфраструктуры в Донбассе вызывает разочарование.

«Мы говорим и нашим европейским коллегам, надеемся, что соответствующее понимание того, что происходит, имеется и в Вашингтоне», - отметил российский министр на пресс-конференции в Нью-Дели.

По словам Лаврова, западные коллеги, «судя по всему, исходят из того, что нужно всячески поддерживать украинскую власть, в том числе в ее абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях», передает ТАСС.

Глава МИД РФ также напомнил о ситуации, когда «и президент Зеленский, и те, кто отвечают за работу в «нормандском» формате постоянно заявляют о том, что Минские соглашения нужны только для того, чтобы сохранять санкции Запада против России».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации в Донбассе и заявил, что Организация Североатлантического договора является единственным путем к завершению конфликта в регионе.



