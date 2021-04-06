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В Кремле рассказали о санитарных мерах при проведении Парада Победы в Москве

Ян Брацкий
14:53 06.04.2021
Окончательное решение будет принято после получения рекомендаций со стороны санитарных властей.
В Кремле рассказали о санитарных мерах при проведении Парада Победы в Москве
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Решение о необходимости носить защитные медицинские маски гостями Парада Победы в Москве пока не принято. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Как отметил представитель Кремля, окончательное решение будет принято после рекомендаций Роспотребнадзора.

«Все будет зависеть от тех инструкций, которые нами будут получены перед парадом со стороны наших санитарных властей», - сказал Песков.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о подготовке Парада Победы на Красной площади. В настоящее время продолжаются тренировки личного состава и техники. Все мероприятия проходят с соблюдением строгих мер безопасности. В местах размещения каждого парадного расчета развернуты медицинские пункты, отметил министр.

Глава Минобороны добавил, что все участники парада привиты от COVID-19 и имеют иммунитет к инфекции. После чего потребовал от должностных лиц обеспечить строгое соблюдение мер безопасности в сфере недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. 

В военном параде в Москве примут участие более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, а также 76 воздушных судов.

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