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Пригожин назвал проверку СК песни Manizha бессмысленной

Анна Назайкина
14:28 06.04.2021
По словам продюсера, международный конкурс «Евровидение» постоянно сопровождается скандальными ситуациями.
Пригожин назвал проверку СК песни Manizha бессмысленной
© Фото: manizha, Instagram
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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения о том, что Следственный комитет начал проверку песни певицы Manizha «Русская женщина», с которой она будет выступать от России на международном песенном конкурсе «Евровидение».

«Мне кажется, есть более важные дела, чем заниматься расследованием истории с Manizha. Не вижу в этом никакого смысла просто», - считает Пригожин.

По словам продюсера, данный конкурс эстрадной песни всегда сопровождается скандальными ситуациями.

«На “Евровидении” вокруг исполнителя всегда скандал. Это не первый год. Я этот конкурс уже давно ненавижу по многим причинам», - заявил он.

Ранее организация «Ветеранские вести» выражала мнение, что данная песня несет оскорбительный характер и унижает достоинство русских женщин.

Конкурс «Евровидение-2021» будет проводиться 18-22 мая в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 41 страны. Планируется, что конкурс состоится офлайн-формате.

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