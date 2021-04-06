Пригожин назвал проверку СК песни Manizha бессмысленной

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения о том, что Следственный комитет начал проверку песни певицы Manizha «Русская женщина», с которой она будет выступать от России на международном песенном конкурсе «Евровидение».

«Мне кажется, есть более важные дела, чем заниматься расследованием истории с Manizha. Не вижу в этом никакого смысла просто», - считает Пригожин.

По словам продюсера, данный конкурс эстрадной песни всегда сопровождается скандальными ситуациями.

«На “Евровидении” вокруг исполнителя всегда скандал. Это не первый год. Я этот конкурс уже давно ненавижу по многим причинам», - заявил он.

Ранее организация «Ветеранские вести» выражала мнение, что данная песня несет оскорбительный характер и унижает достоинство русских женщин.

Конкурс «Евровидение-2021» будет проводиться 18-22 мая в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 41 страны. Планируется, что конкурс состоится офлайн-формате.