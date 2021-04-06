«История семьи - история Победы»: российские миротворцы в Карабахе провели акцию в преддверии 9 Мая

В Нагорном Карабахе российские миротворцы провели акцию, посвященную 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне под названием «История семьи - история Победы». Мероприятие началось у памятника 104-м воинам - выходцам из села Ханабад Аскеранского района, погибшим в 1941-1945 годах на фронтах в боях против гитлеровской коалиции.

«Для того, чтобы повысить среди подрастающего поколения интерес к теме Великой Отечественной войны и не допустить искажения истории, военнослужащие российского миротворческого контингента впредь будут регулярно принимать участие в проведении уроков Мужества. Вместе с учителями миротворцы будут регулярно встречаться со школьниками и студентами и рассказывать им о подвигах героев войны 1941-1945 годов», - говорится в сообщении министерства обороны России.

Помимо акции «История семьи - история Победы», Центром гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента во взаимодействии с администрациями Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов инициировано проведение работ по благоустройству памятников и монументов воинам, уходившим на фронт из Нагорного Карабаха и погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Отмечается, что данные акции продлятся до 9 мая.

Напомним, что с 10 ноября 2020 года в соответствии с договоренностями России, Армении и Азербайджана в Карабахе был установлен режим прекращения огня, а в зоне конфликта разместились российские миротворцы.