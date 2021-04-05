Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин обсудит с Пашиняном проблемы Нагорного Карабаха

Роман Захаров
16:15 05.04.2021
В ходе встречи, которая состоится в Москве, также будут затронуты вопросы развития стратегического партнерства и союзничества между Россией и Арменией.
Путин обсудит с Пашиняном проблемы Нагорного Карабаха
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин 7 апреля обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном дальнейшие действия по решению проблем в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Седьмого апреля в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, в частности, в контексте восстановления экономических и транспортных связей на Южном Кавказе», - информирует Кремль.

Также будут затронуты вопросы развития стратегического партнерства и союзничества между РФ и Арменией и перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.

Ранее сообщалось, что парламент Нагорного Карабаха признал русский язык одним из официальных. Теперь в регионе будут поощрять публикацию изданий, включая учебники, пособия, справочники и научную литературу, на двух языках. При принятии этого решения учитывался тот факт, что русский язык используется многими местными жителями как язык общения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:25 Армия
Охота на беспилотники: снайперы уничтожили «вражеские» дроны на юге России
13:49 Армия
Видео
Всадники небес: легендарные «Русские Витязи» отмечают 30-летний юбилей
12:40 Армия
Видео
Тысячи военнослужащих, бронетехника и авиация: как прошла первая сводная репетиция Парада Победы
11:46 В стране и мире
Открывшего стрельбу по коллегам на станции «Рязанский проспект» полицейского приговорили к 19 годам
10:20 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала в Кисловодске готовившего нападение на силовиков террориста
Популярное
Популярное
Видео
В США найдены племянники Гитлера, которым правительство страны до сих пор выплачивает компенсации
Врачи предупредили о смертельно опасных последствиях употребления горячего чая
Россиян предупредили об опасности майского солнца
Врач перечислил важные отличия плохого доктора от хорошего
Над зданием британской спецслужбы MI6 заметили флаг трансгендеров
Видео
Уборщица Центра культуры в Латвии удивила администрацию игрой на фортепиано, снятой на камеры видеонаблюдения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.