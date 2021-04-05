Путин обсудит с Пашиняном проблемы Нагорного Карабаха

Президент России Владимир Путин 7 апреля обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном дальнейшие действия по решению проблем в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Седьмого апреля в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, в частности, в контексте восстановления экономических и транспортных связей на Южном Кавказе», - информирует Кремль.

Также будут затронуты вопросы развития стратегического партнерства и союзничества между РФ и Арменией и перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.

Ранее сообщалось, что парламент Нагорного Карабаха признал русский язык одним из официальных. Теперь в регионе будут поощрять публикацию изданий, включая учебники, пособия, справочники и научную литературу, на двух языках. При принятии этого решения учитывался тот факт, что русский язык используется многими местными жителями как язык общения.