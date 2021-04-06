Умер звезда сериала «Чернобыль» Пол Риттер

Умер британский актер театра, кино и телевидения Пол Риттер, сыгравший роль заместителя главного инженера по эксплуатации 2-й очереди Чернобыльской АЭС Анатолия Дятлова в сериале «Чернобыль». Актер скончался от опухоли мозга в возрасте 55 лет, сообщает The Guardian.

«С большим сожалением мы можем подтвердить, что Пол Риттер скончался прошлой ночью. Он мирно умер дома, рядом с ним были его жена Полли и сыновья Фрэнк и Ной. Он страдал от опухоли мозга», - сообщил изданию его агент.

Наибольшую известность ему принесла роль Элдреда Уорпла в шестой части саги о Гарри Поттере. Кроме того, в его фильмографию входят «Квант милосердия», «Большие надежды», «Орел Девятого легиона» , «Инферно».