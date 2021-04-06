Кравчук объяснил причины отказа украинской делегации ехать в Минск на переговоры по Донбассу

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук прокомментировал слова вице-премьера страны, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова об отказе украинских представителей ехать в Минск на переговоры по Донбассу.

Как заявил Кравчук в комментарии «Звезде», Украину не устраивает сложная риторика по отношению к Киеву со стороны белорусских официальных лиц.

«Действительно, очень сложная риторика сегодня у господина Лукашенко (президент Белоруссии Александр. - Прим. ред.) и не только Лукашенко, министра иностранных дел Белоруссии по оценке Украины. Очень сложная. Нас обвиняют, в чем попало... Враждебная, будет говорить откровенно, риторика по отношению к Украине», - пояснил Кравчук.

Он также отметил, что из-за сложной внутренней ситуации в Белоруссии Украина больше не считает Минск нейтральной площадкой, подходящей для обсуждения вопросов мира.

«Даже если бы была хорошая риторика, убежден, что вопросы мира должны решаться в стране нейтральной, сегодня Беларусь не является нейтральной страной, сложная по внутреннему политическому положению, очень сложная», - указал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Он предположил, что работа группы могла бы продолжиться в другой стране. При этом, по мнению Кравчука, главным остается суть диалога, а не место его проведения.