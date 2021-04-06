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Глава делегации РФ заявил, что США пока не готовы вернуться в Договор по открытому небу

Анна Назайкина
12:05 06.04.2021
Ранее в СМИ появилась информация, что американские ВВС приняли решение о списании авиапарка ДОН.
Глава делегации РФ заявил, что США пока не готовы вернуться в Договор по открытому небу
© Фото: Wikimedia
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Списание американских самолетов свидетельствует о том, что США в данный момент не готовы к возращению в Договор по открытому небу. Об этом заявил РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«США не подают никаких сигналов. То, что американцы объявили, что пускают свои самолеты на слом, я лично оцениваю, что они пока не готовы...Мы пока ждем, но процедуры идут своим ходом, документы уже пошли в правительство», - заявил он.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что американские ВВС приняли решение списать самолеты, которые ранее, согласно условиям ДОН, применялись США для проведения наблюдательных полетов над Россией.

Издание отмечает, что такой шаг вызывает вопрос, планирует ли американский президент Джо Байден вновь присоединиться к Договору.

Напомним, что власти США в ночь на 22 ноября 2020 года официально завершили процедуру своего выхода из Договора по открытому небу. ДОН был подписан в 1992 году. Он позволяет странам облетать территории друг друга с целью укрепления доверия.

Позже, 15 января 2021 года, МИД России объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу.

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