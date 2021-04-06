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В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Виктория Ивашечкина
12:22 06.04.2021
В случае принятия закона дополнительные расходы ПФР в 2022 году составят примерно 400 миллиардов рублей.
В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
© Фото: ALEXEY BYCHKOV, Global Look Press
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В Госдуму внесен законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Соответствующий документ был опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. 

Отмечается, что авторы законопроекта предложили вернуть индексацию с 2022 года. Также подчеркивается, что ее отмена негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела к существенному снижению покупательной способности россиян.

В пояснительной записке отмечается, что в случае принятия закона дополнительные расходы ПФР в 2022 году составят примерно 400 миллиардов рублей.

Напомним, закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам действует в России с января 2016 года.

В начале марта Министерство труда и социальной защиты подготовило несколько предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам. 

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение об индексации пенсий работающим пенсионерам на данный момент не принято.

При этом представитель Кремля отметил, что соответствующие предложения правительством уже сформулированы.

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