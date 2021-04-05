Кремль: решение об индексации пенсий работающим пенсионерам пока не принято

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение об индексации пенсий работающим пенсионерам на данный момент не принято. При этом, по словам представителя Кремля, соответствующие предложения правительством уже сформулированы.

«Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни темы послания, не будем делать этого и сейчас», - подчеркнул Песков.

Ранее появились сообщения о том, что об индексации выплат работающим пенсионерам российский президент может объявить во время обращения к Федеральному собранию в среду, 21 апреля.