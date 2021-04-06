Ветеринар предупредил владельцев собак об опасностях во время весенних прогулок

Весной активизируются клещи, которые могут являться переносчиками простейшего паразита бабезии. Укус таких насекомых может инфицировать собак пироплазмозом – крайне опасным в случае несвоевременного принятия мер заболеванием. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал ветеринарный врач Алексей Калиновский.

Он предупредил, что сейчас существует множество препаратов, которые предохраняют четвероногих друзей от укусов клещей, однако ни одно средство не дает стопроцентную защиту, поэтому собак обязательно нужно осматривать после прогулки.

«После каждой прогулки собаку надо проверять на наличие клещей, буквально руками, ощупывать ее, если клеща нашли впившегося, взяли его и удалили и тут же его надо раздавить, сжечь, выкидывать нельзя, потому что он будет жить, он потом опять укусит», - предупредил Калиновский.

Он посоветовал внимательно следить за состоянием животного в случае укуса клеща. Если собака станет вялой, у нее резко повысится температура и потемнеет врача, следует незамедлительно отправляться к ветеринару.

Калиновский также отметил, что у некоторых собак весной развивается аллергическая реакция на цветение некоторых трав и пыльцу растений.