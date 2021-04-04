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Кинолог рассказал, как вернуть к жизни скучающую по хозяину собаку

Анна Берестовая
05:59 04.04.2021
В такое время пса необходимо окружить вниманием и любовью.
Кинолог рассказал, как вернуть к жизни скучающую по хозяину собаку
© Фото: pixabay.com
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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, каким образом можно помочь собаке, хозяин которой надолго ее оставил или умер. Он отметил, что в ряде случаев подобные ситуации заставляют животное отказываться от еды и прогулок, а в других тоска питомца проявляется менее ярко, но все равно сильно на него влияет.

Специалист указал, что вывести из такого состояния питомца нужно как можно скорее. В такое время пса необходимо окружить вниманием и любовью, однако важно не перебарщивать и излишне не настаивать на играх или ласках. Тем не менее, интересный досуг обеспечить собаке в это время очень важно.

«Можно дать питомцу развлечь себя самостоятельно», - подметил эксперт.

Кинолог рекомендовал по возможности оставить собаку в привычном доме, так как перемещения будут лишним стрессом. Если же переехать все же необходимо, животному будет легче в окружении своих игрушек. Также положительно повлияют вещи с запахом хозяина.

Важным в данной ситуации будет не увлекаться использованием еды для радости пса. Лакомства, возможно, и понравятся животному, однако слишком большое их количество будет вредно для здоровья.

«Не стоит чрезмерно закармливать собаку. Питомцу важно получать полноценный рацион», - цитирует специалиста РИА Новости.

Если тоска по хозяину долгое время не проходит, следует обратиться за помощью ветеринарного врача. Пребывание собаки в таком состоянии слишком длительное время может быть крайне опасно и привести к гибели.

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