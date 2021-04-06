В МИД РФ предупредили Вашингтон о последствиях провокаций Киева на востоке Украины

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал, что представители Москвы и Вашингтона обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Кроме того, дипломаты предупредили Киев о последствиях провокационного поведения на востоке Украины.

«Москва предупреждает Вашингтон о последствиях провокационного поведения Киева на востоке Украины», - отметил Рябков, передает ТАСС.

Замглавы ведомства отметил, что на сегодняшний день наблюдается все более вызывающая линия со стороны Киева его западных покровителей во главе с США на востоке Украины.

Ранее представитель Госдепа рассказал, что Вашингтон открыт к взаимодействию с Москвой по ситуации на востоке Украины.

Ранее в МИД РФ предостерегли Киев от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий. В российском ведомстве призвали власти Украины прекратить «выдумывать» новые договоренности и документы по урегулированию конфликта в регионе и действовать в соответствии с Минскими соглашениями.