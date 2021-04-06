Обугленный самокат и стены: эксклюзивные кадры изнутри сгоревшей квартиры в Ленобласти

Утром во вторник, 6 апреля, в 12-этажном доме в Кудрово Ленинградской области произошел пожар. Огонь возник в квартире на 10 этаже, заблокированы оказались 10 и 11 этажи.

Предварительно, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания, когда на зарядке стоял электросамокат.

По предварительной информации, травмы получили мужчина и 31-летняя женщина. Ее госпитализировали с отравлением угарным газом.

Точные причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.