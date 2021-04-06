Два этажа заблокированы: в многоквартирном доме в Кудрово произошел пожар

Утром во вторник, 6 апреля, в 12-этажном доме в Кудрово Ленинградской области произошел пожар. В результате происшествия пострадали два человека. Также известно, что огонь возник в квартире на 10 этаже, заблокированы оказались 10 и 11 этажи.

«Огонь возник в квартире на 10 этаже, оказались заблокированы 10 и 11 этажи. Пожарные оказались на месте через 5 минут после вызова, с огнем справились оперативно», - отмечается в сообщении пресс-служба областного правительства, передает РИА Новости.

По предварительным данным, двух пострадавших госпитализировали во Всеволожскую больницу. Помимо этого, в СМИ публикуют сообщения о том, что возгорание могло произойти при взрыве электросамоката.