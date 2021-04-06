Организатор концерта Клавы Коки и Niletto в Псковской области ответил на обвинения в нарушении мер по COVID-19

Организатор концерта артистов Клавы Коки и Niletto Георгий Келлерс заявил, что мероприятие, состоявшееся в минувшую субботу в Псковской области, было согласовано с Роспотребнадзором. Об этом он заявил в разговоре со «Звездой».

«Мы будем доказывать свою позицию. Мы сделали все правильно. Мы всеми силами старались. На входе стояли санитайзеры, были маски. Рассадка была правильно вся сделана. У нас на руках все согласование с Роспотребнадзором. Мы ничего не нарушили. Теперь надо доказать, что мы все выполнили», - сказал Келлерс.

Ранее псковский диджей Дмитрий Попов возмутился концертом столичных артистов Клавы Коки и Niletto. Мероприятие состоялось 3 апреля и собрало более 700 зрителей. Он отметил, что сам терпеливо ожидает отмены антиковидных ограничений, чтобы начать выступать.

После массового концерта в Псковской области начались проверки в отношении ряда чиновников. О допущенных нарушениях ранее сообщил губернатор области Михаил Ведерников. Он отметил, что возмущение отдельных псковичей понятны и обещал разобраться. В отношении организатора концерта рассматривается вопрос о наложении штрафа до 500 тысяч рублей.