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В Псковской области проведут проверку после концерта Клавы Коки и Niletto

Ян Брацкий
19:45 05.04.2021
Совместный концерт столичных артистов состоялся в Ледовом дворце с большим числом зрителей, что нарушает ранее введенные из-за пандемии коронавируса ограничения.
В Псковской области проведут проверку после концерта Клавы Коки и Niletto
© Фото: klavacoca, instagram
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Псковский диджей Дмитрий Попов возмутился концертом столичных артистов Клавы Коки и Niletto. Мероприятие состоялось 3 апреля и собрало сотни псковичей.

«Произошедшее вызвало недоумение. Это сродни предательству. Хотя нет, это плевок в сторону общепита и всех, кто с ним связан», - написал Попов на своей странице в Instagram.

Попов отметил, что сам терпеливо ждет отмены антиковидных ограничений. Диджей ждет, когда сможет выступить.

«И дело тут, как я понимаю, совсем не в том, что 100-150 человек на танцполе разносят заразу. Нас просто делают крайними во всей этой истории. Я всегда был за справедливость. Если нельзя - то всем. Либо надо просто перестать лицемерить», - добавил диджей.

После массового концерта в Псковской области начались проверки в отношении ряда чиновников. О допущенных нарушениях ранее сообщил губернатор области Михаил Ведерников.

«Мероприятие прошло с грубейшими нарушениями противовирусных требований: количество зрителей не соответствовало согласованному, масочный режим и социальная дистанция не соблюдались, организатор мероприятия и руководство Ледового дворца устранением замечаний должным образом не занимались», - написал Ведерников в социальной сети.

Губернатор отметил, что возмущение отдельных псковичей понятны и обещал разобраться. В отношении организатора концерта рассматривается вопрос о наложении штрафа до 500 тысяч рублей.

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