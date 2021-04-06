Мясников рассказал, на какие заболевания указывают проблемы с ногтями

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что проблемы с ногтями могут указывать на серьезные заболевания, передает «360».

«Если вы видите какие-то изменения в ногтях, то в 90% случаев это просто изменения в ногтях. Ничего более. В 10% точно такая же симптоматика может о чем-то говорить», - отметил Мясников.

При этом, по словам дерматолога Ирины Гостевой, черное пятно на ногте может указывать на меланому, злокачественную опухоль, или на гемангиому. При этом Мясников добавил, что в таких случаях нужно обязательно показаться врачу.

При этом белые пятна на ногтевой пластине не означают нехватку цинка, как принято думать. Причиной является попадание воздуха в зону роста.

Ранее врач-терапевт Арина Жегалина рассказала, что проблемы с ногтями могут указывать на опасное заболевание - анемию. Причиной анемии может стать дефицит железа в организме, недостаточное потребление продуктов животного происхождения и нарушение работы желудочно-кишечного тракта.