Проблемы с ногтями и волосами могут указывать на опасное заболевание - анемию, рассказала врач-терапевт Арина Жегалина. Данное заболевание характеризуется низким уровнем гемоглобина и эритроцитов в крови.

Причиной анемии может стать дефицит железа в организме, недостаточное потребление продуктов животного происхождения и нарушение работы желудочно-кишечного тракта.

По словам специалиста, страдающие анемией также чаще болеют инфекционными заболеваниями, в частности, тяжело протекает коронавирус.

«У людей с анемией чаще встречается слабость, повышенная утомляемость, сниженное настроение и чаще возникают головные боли», - сказала Жегалина в комментарии «Пятому каналу».

Врач рекомендовала ежегодно сдавать общий анализ крови для диагностики этого синдрома.