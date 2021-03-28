Нутрициолог разрушила главный миф о молоке и твороге

Содержащийся в пастеризованном молоке кальций не усваивается организмом. Об этом в разговоре со «Звездой» заявила нутрициолог Кристина Журавлева.

«Есть молоко из-под коровы деревенской, которая ходит на лужайке и кушает травку, ее подоили и попили молоко, в этом молоке есть кальций. Но при пастеризации кальций превращается из органической формы в неорганическую. Органическую форму организм воспринимает нормально, она у него усваивается, а неорганическая - не усваивается», - объяснила специалист.

То же самое, по словам Журавлевой, относится и к другим молочным продуктам, в частности, к творогу.

Кальция «в десять раз больше» в обычной петрушке, добавила нутрициолог. А чемпионами по содержанию этого полезного для организма элемента являются мак и кунжут.

Ранее врач рассказала, как правильно выбирать молоко.