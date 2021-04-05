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Врачи предупредили о смертельно опасных последствиях употребления горячего чая

Светлана Иванова
09:35 05.04.2021
Речь идет об обжигающе горячем напитке температурой выше 65 градусов Цельсия.
Врачи предупредили о смертельно опасных последствиях употребления горячего чая
© Фото: Rudy and Peter Skitterians, Pixabay
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Регулярное употребление очень горячего чая значительно увеличивает риск развития рака пищевода. Об этом рассказал специалист в области гастроэнтерологии профессор Ведат Герал. Он уточнил, что речь идет об обжигающе горячем напитке температурой выше 65 градусов Цельсия, пишет LIFE со ссылкой на турецкую газету Cumhuriyet.

Так, доктор привел в качестве доказательства результаты многолетнего исследования с участием 500 тысячами человек. Герал подчеркнул, что в рак пищевода занимает шестое место в мире среди причин летальных исходов, и хотя основные причины заболевания – генетические, триггерные факторы в виде употребления горячего чая тоже имеют место.

«Это серьезное заболевание (рак пищевода – прим. ред.). У него есть генетическая основа, но также возможны и триггерные факторы. Согласно проведенным исследованиям, на востоке Турции, в Китае, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане в силу употребления чая и горячих напитков в большом количестве рак пищевода наблюдается очень часто», — указал врач.

По мнению специалиста, приступать к чаепитию следует после остывания напитка, тогда как от его употребления такой температуры, что стакан невозможно взять в руку, лучше отказаться. Кроме того, Герал призвал в целом не выпивать более трех-четырех чашек чая в день. Специалист предостерег и от привычки запивать очень горячую жидкость холодной водой. В этом случае в пищеводе могут образоваться язвы, предупредил Герал.

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