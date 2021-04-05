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Воздушная разведка и сброс бомб: как проходит подготовка к конкурсу АрМИ «Авиадартс» на Урале

Виктория Ивашечкина
Анатолий Бородкин
09:30 05.04.2021
Для штурмовиков Су-25 было подготовлено 30 разнообразных мишеней в рамках учений.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На Урале полным ходом идет подготовка к одному из самых зрелищных конкурсов АрМИ - «Авиадартс». На полигон в Челябинской области прилетели новые участники.

Осколочно-фугасные бомбы располагаются пор две под каждым крылом штурмовика Су-25. Две другие машины звена заряжены 250-килограммовыми бомбами, уже по три на каждом крыле. Каждый из этих неуправляемых фугасов экипаж должен уложить в круг радиусом 50 метров с высоты трех километров.

Сброс бомбы происходит при резком пикировании. Самолет снижается с 3 тысяч метров до полукилометра. И после бомбежки летчик снова поднимает машину вверх. И так по нескольку раз за полет. Боезапас отработан. Звено возвращается на базу.

Воздушное судно возвращается только для того, чтобы перезарядиться. Су-25 прилетели в Челябинскую область с юга, с объединенной военной базы в Киргизской республике. Своим ходом они преодолели более трех с половиной тысяч километров. Так летчики и готовятся к конкурсу «Авиадартс». Ежедневно на учебный полигон каждый из Су-25 сбрасывает около десятка бомб.

Такая интенсивность тренировок дает свои плоды. Промахов у Су-25 зафиксировано не было. В степях Южного Урала машины ведут себя по-другому, не как дома, в горах, то есть более резво, меньше перегрузок. К новому ландшафту внизу привыкли быстро, но мишень все равно поискать приходится.

Кроме бомбометания в рамках подготовки к «Авиадартсу» Су-25 отработали и другие элементы конкурса – воздушную разведку и пуски неуправляемых ракет класса «земля - поверхность».

Ракеты, как и бомбы, попадали в цель. Всего для Су-25 было подготовлено 30 разнообразных мишеней. Сейчас летчики военной базы в Киргизии уверены, что, несмотря на серьезную конкуренцию, не уступят призовых мест не только на окружном, но на российском, а затем и международном этапе «Авиадартса».

Ранее в Западном военном округе (ЗВО) прошел второй этап конкурса «Авиадартс». Лучшие экипажи прошли отбор на будущие армейские международные игры (АрМИ).

На данном этапе конкурса оценивались действия не одного экипажа, а сразу пары вертолетов. Их задача - вовремя и одновременно выйти на боевой курс, чтобы поразить наземные цели на полигоне.

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