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Поразить все мишени: лучшие кадры второго этапа конкурса «Авидартс» в ЗВО

Павел Кутаренко
Виктория Ивашечкина
05:44 26.03.2021
«Ведущий» и «ведомый» вертолеты с расстояния в 1200 метров пускают огонь по мишеням из автоматической пушки.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Западном военном округе (ЗВО) проходит второй этап конкурса «Авиадартс». Лучшие экипажи отбираются на будущие армейские международные игры (АрМИ).

На данном этапе конкурса оцениваются действия не одного экипажа, а сразу пары вертолетов. Их задача - вовремя и одновременно выйти на боевой курс, чтобы поразить наземные цели на полигоне.

Ведущий и ведомый словно связаны друг с другом. Скорость 200 км/ч, перед атакой вертолеты «выполняют горку» - набирают высоту. А после пикируют на цель.

Ракеты накрывают площадь 100 на 100 метров. Следом, с расстояния в 1200 метров, огонь по мишеням из автоматической пушки. Разворот и максимальное снижение: вертолеты уходят с полигона, выполнив задачу. Как говорят летчики, «вышли по нулям» - в заданное время смогли поразить все мишени.

Капитан Анатолий Степаненко в конкурсе «Авиадартс» уже участвовал в качестве летчика-штурмана. Тогда его экипаж занял 2-е место. Теперь же он, командир вертолета, намерен побороться за победу.

Этот отборочный этап продлится неделю. В результате определят лучшую пару экипажей на каждом типе машин. И тогда эти летчики отправятся уже на Всероссийский этап конкурса «Авиадартс». Будут другие полигоны и даже другое небо, но это не станет для них проблемой.

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