Поразить все мишени: лучшие кадры второго этапа конкурса «Авидартс» в ЗВО

В Западном военном округе (ЗВО) проходит второй этап конкурса «Авиадартс». Лучшие экипажи отбираются на будущие армейские международные игры (АрМИ).

На данном этапе конкурса оцениваются действия не одного экипажа, а сразу пары вертолетов. Их задача - вовремя и одновременно выйти на боевой курс, чтобы поразить наземные цели на полигоне.

Ведущий и ведомый словно связаны друг с другом. Скорость 200 км/ч, перед атакой вертолеты «выполняют горку» - набирают высоту. А после пикируют на цель.

Ракеты накрывают площадь 100 на 100 метров. Следом, с расстояния в 1200 метров, огонь по мишеням из автоматической пушки. Разворот и максимальное снижение: вертолеты уходят с полигона, выполнив задачу. Как говорят летчики, «вышли по нулям» - в заданное время смогли поразить все мишени.

Капитан Анатолий Степаненко в конкурсе «Авиадартс» уже участвовал в качестве летчика-штурмана. Тогда его экипаж занял 2-е место. Теперь же он, командир вертолета, намерен побороться за победу.

Этот отборочный этап продлится неделю. В результате определят лучшую пару экипажей на каждом типе машин. И тогда эти летчики отправятся уже на Всероссийский этап конкурса «Авиадартс». Будут другие полигоны и даже другое небо, но это не станет для них проблемой.