«Проявление тяжелое»: диетолог рассказал о дефиците витамина B12 у вегетарианцев

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал «Звезде» о том, как проявляется дефицит витамина B12 у вегетарианцев. По словам специалиста, нехватка данного витамина в организме часто сопровождается тяжело выраженной специфической анемией.

«Вегетарианцы иногда умудряются попасть на дефицит витамина B12. Если реально говорить, какой авитаминоз протекает тяжелее всего, то это как раз таки витамин B12. Иногда он случается при заболевании желудка. Чтобы витамин усваивался, нужны факторы, которые вырабатывают слизистые желудка. Проявление дефицита витамина В12 тяжелое, это тяжело выраженная специфическая анемия. А это всегда быстрая утомляемость , слабость, дистрофические процессы», - отметил Гинзбург.

Специалист также напомнил о том, что фолиевая кислота-это витамин, который поступает с растениями. То есть, та же самая капуста или зелень. По словам Гинзбурга, обычно проблем с дефицитом данного витамина не бывает при смешанном питании.

«Конечно, люди допускают разные выверты со своей диетой. У вегетарианцев могут быть еще проблемы с дефицитом витамина В6, однако, до выраженных авитаминозов не доходит», - заключил специалист.

Ранее Михаил Гинзбург рассказал, каких витаминов не хватает человеку весной. В частности, специалист напомнил, что витамин D чрезвычайно важен для организма. Он фиксирует кальций в костях, поддерживает хорошую работу головного мозга и центральной нервной системы.