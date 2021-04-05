Диетолог рассказал, каких витаминов не хватает человеку весной

После зимы люди часто испытывают недостаток витамина D. Объясняется это тем, что данный витамин «солнечный», объяснил телеканалу «Звезда» диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Он вырабатывается в коже под действием солнечных лучей. И за зиму его запасы умудряются истощиться. Второй источник витамина D - это морская рыба. Получается, если человек рыбу не ест, то у него дефицит витамина D к концу зимы становится весьма вероятным», -сказал специалист.

По словам Гинзбурга, восполнять дефицит витамина D лучше всего с помощью биодобавок.

«Профилактическая доза - 500 МЕ. Но если есть основания думать, что уровень витамина еще ниже, то доза должна быть выше», - сказал диетолог.

Витамин D чрезвычайно важен для организма. Он фиксирует кальций в костях, поддерживает хорошую работу головного мозга и центральной нервной системы.