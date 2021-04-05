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Диетолог рассказал, каких витаминов не хватает человеку весной

Иван Линдеманн
02:38 05.04.2021
Витамин D чрезвычайно важен для организма. Он фиксирует кальций в костях, поддерживает хорошую работу головного мозга и центральной нервной системы.
Диетолог рассказал, каких витаминов не хватает человеку весной
© Фото: pixabay.com
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После зимы люди часто испытывают недостаток витамина D. Объясняется это тем, что данный витамин «солнечный», объяснил телеканалу «Звезда» диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Он вырабатывается в коже под действием солнечных лучей. И за зиму его запасы умудряются истощиться. Второй источник витамина D - это морская рыба. Получается, если человек рыбу не ест, то у него дефицит витамина D к концу зимы становится весьма вероятным», -сказал специалист.

По словам Гинзбурга, восполнять дефицит витамина D лучше всего с помощью биодобавок.

«Профилактическая доза - 500 МЕ. Но если есть основания думать, что уровень витамина еще ниже, то доза должна быть выше», - сказал диетолог.

Витамин D чрезвычайно важен для организма. Он фиксирует кальций в костях, поддерживает хорошую работу головного мозга и центральной нервной системы.

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