Гинцбург объяснил, почему ЕС не торопится регистрировать «Спутник V»
Глава Центра имени Гамалии Александр Гинцбург объяснил причины, по которым Евросоюз не торопится впустить российскую вакцину «Спутник V» на европейский рынок. По мнению директора Центра, основная причина кроется в высоких потребительских свойствах российской вакцины.
«Евросоюз не спешит вывести «Спутник V» как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств», - рассказал Гинцбург в интервью РИА Новости.
Ученый отметил, что потенциальный выход российской вакцины на европейский рынок может «задвинуть» продукты, который в данный момент продвигает бюрократия Евросоюза. Таким образом, Европа может препятствовать распространению «Спутник V» из соображений конкуренции.
Ранее Гинцбург рассказал о чувствительности коронавируса к интерферону. По словам ученого, большое количество этого противовирусного белка в крови может защитить человека от заражения. Гинцбург подчеркнул, что понимать при этом необходимо не сам интерферон, так как он является слишком мощным и токсичным веществом, а его индуктор.