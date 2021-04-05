Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Гинцбург объяснил, почему ЕС не торопится регистрировать «Спутник V»

Иван Линдеманн
06:13 05.04.2021
По мнению директора Центра, основная причина кроется в высоких потребительских свойствах российской вакцины.
Гинцбург объяснил, почему ЕС не торопится регистрировать «Спутник V»
© Фото: Carol Smiljan Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Глава Центра имени Гамалии Александр Гинцбург объяснил причины, по которым Евросоюз не торопится впустить российскую вакцину «Спутник V» на европейский рынок. По мнению директора Центра, основная причина кроется в высоких потребительских свойствах российской вакцины.

«Евросоюз не спешит вывести «Спутник V» как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств», - рассказал Гинцбург в интервью РИА Новости.

Ученый отметил, что потенциальный выход российской вакцины на европейский рынок может «задвинуть» продукты, который в данный момент продвигает бюрократия Евросоюза. Таким образом, Европа может препятствовать распространению «Спутник V» из соображений конкуренции.

Ранее Гинцбург рассказал о чувствительности коронавируса к интерферону. По словам ученого, большое количество этого противовирусного белка в крови может защитить человека от заражения. Гинцбург подчеркнул, что понимать при этом необходимо не сам интерферон, так как он является слишком мощным и токсичным веществом, а его индуктор.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:00 Армия
Видео
С моря и с неба: морпехи ЧФ отработали навыки действий в тактическом воздушном десанте
05:23 В стране и мире
В России могут ввести дорожные знаки с меняющейся информацией
05:15 Армия
Видео
Исполнилось 100 лет со дня образования Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны РФ
05:10 Армия
Видео
Залпы «Солнцепеков» и «танковая карусель»: кадры боевой стрельбы на учениях в Забайкалье
03:19 В стране и мире
«Летом мы вряд ли поедем»: в АТОР спрогнозировали, когда россияне смогут попасть в Европу
Популярное
Популярное
Видео
Уборщица Центра культуры в Латвии удивила администрацию игрой на фортепиано, снятой на камеры видеонаблюдения
Видео
В США найдены племянники Гитлера, которым правительство страны до сих пор выплачивает компенсации
Видео
Марсоход Perseverance прислал на Землю новые фотографии
Видео
Диетолог назвал продукты, укрепляющие кости
Видео
Диетолог перечислила вредные и полезные для печени продукты
Эксперт перечислил комнатные растения, опасные для человека
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.