Гинцбург рассказал, как интерферон помогает защититься от COVID-19

Коронавирус крайне чувствителен к интерферону, благодаря чему большое количество этого противовирусного белка в крови человека может защитить человека от заражения. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ученый подчеркнул, что принимать при этом необходимо не сам интерферон, так как он является слишком мощным и токсичным веществом, а его индуктор. Он поделился, что сам принимает подобные препараты тремя курсами в год.

По словам академика, если бы в начале распространения COVID-19 россияне пили индукторы интерферона, это могло бы снизить число заболевших на 20-30%. Об этом пишут «Известия».

Гинцбург указал, что, напротив, препятствовать защите от коронавируса будет алкоголизм, наркомания, а также прием некоторых лекарственных средств. Так, наличие этилового спирта в крови на уровне от 1% мешает делению клеток и, соответственно, нормальному воздействию вакцины. Аналогичным образом действуют наркотические вещества и циостатики, которые принимают больные раком на активной фазе терапии.

Ранее Гинцбург указал, что ревакцинация «Спутником V», вопреки слухам, возможна и даже полезна. Эксперт указал, что наличие предсуществующего иммунитета к аденовирусам человека поможет усилить формирование клеточного иммунитета от коронавируса.