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Судно «Всеволод Бобров» успешно прошло этап ходовых испытаний в Финском заливе

Анна Назайкина
06:34 05.04.2021
В данный момент продолжается проверка общекорабельных систем жизнеобеспечения, средств связи, функционирования буксирных устройств.
Судно «Всеволод Бобров» успешно прошло этап ходовых испытаний в Финском заливе
© Фото: Министерство обороны РФ
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Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» успешно отработало буксировку равного по водоизмещению судна в ходе очередного этапа заводских ходовых испытаний в Финском заливе. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В настоящее время, экипаж судна тылового обеспечения (СТО) «Всеволод Бобров» и сдаточная команда предприятия «Северная верфь» продолжают проверку общекорабельных систем жизнеобеспечения, средств связи, функционирование буксирных устройств в акватории Финского залива», - доложили Главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на совещании, в ходе которого рассматривались вопросы испытаний новых кораблей и судов.

Как отмечается, ходовые испытания «Всеволода Боброва» в Балтийском море будут длиться около месяца.

«На судне вместе с экипажем будет работать сдаточная команда в количестве более 100 человек. В ее задачи входит проверка главной энергетической установки, других систем и механизмов, испытания работы кранов и лебедок в условиях открытого моря. Планируется, что в апреле сдаточная команда и экипаж судна должны перейти к государственным испытаниям», - говорится в сообщении.

Судно «Всеволод Бобров» проекта 23120 предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие.

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