Надежный тыл в море: как выглядит изнутри проходящий ходовые испытания «Всеволод Бобров»

«Всеволод Бобров» покоряет водную гладь Балтики и с легкостью преодолевает ледяные преграды. Речь о судне тылового обеспечения, которое было построено на Северной верфи.

После ходовых испытаний «Всеволод Бобров» будет перевозить различные грузы, в том числе боеприпасы. Судно сможет буксировать и оказывать помощь кораблям, попавшим в бедствие.

Совсем скоро «Всеволод Бобров» попрощается с Северной верфью и с Санкт-Петербургом. Уникальное судно тылового обеспечения, построенное по заказу ВМФ России, отправляется на ходовые испытания. Впереди у него более пяти тысяч морских миль, почти два месяца похода, который завершится в Севастополе.

Капитан судна Олег Герман рассказал, что новейшая система динамического позиционирования позволяет удерживать судно в нужной точке в любую погоду. Все бортовые максимально автоматизированы. Управлять ими сможет один человек.

Названное в честь прославленного спортсмена Всеволода Боброва, который добился успеха и в футболе, и в хоккее, судно отличается от всех прочих универсальностью. Оно способно доставлять грузы в дальнюю морскую зону, преодолевать лед толщиной более полуметра, проводить гидрографические исследования, участвовать в спасательных операциях.

Впереди проверка всех систем судна. На Балтике отработают буксировку, погрузку и разгрузку, а в Бискайском заливе экипаж надеется попасть в шторм, чтобы испытать мореходные качества. Пока же полную проверку прошел только камбуз.