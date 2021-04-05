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Около 300 паломников при содействии российских миротворцев посетили монастырь Амарас в Карабахе

Иван Линдеманн
03:37 05.04.2021
Амарас - один из раннесредневековых христианских монастырей. Ранее имел статус религиозного и культурного центра.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В воскресенье, 4 апреля, порядка 300 человек, в числе которых были как паломники из Степанакерта, так и жители близлежащих населенных пунктов, в сопровождении военнослужащих российского миротворческого контингента посетили древний монастырский комплекс Амарас, который находится в непосредственной близости от линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе.

«В этот день в монастыре было как никогда многолюдно - люди прибыли для того, чтобы посетить праздничное пасхальное богослужение», - говорится в сообщении министерства обороны России.

Амарас - один из раннесредневековых христианских монастырей. Он расположен на территории Мартунинского района. Ранее монастырь имел статус религиозного и культурного центра.

«В результате достигнутых договоренностей  паломники из Степанакерта свободно допускаются на территорию монастыря Амарас в сопровождении военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе», - заявили в МО.

Напомним, что трехстороннее соглашение по Карабаху было достигнуто в ночь на 10 ноября 2020 года. Армения и Азербайджан при содействии РФ договорились о полном прекращении огня, в зоне конфликта были размещены российские миротворцы.

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