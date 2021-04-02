Российские миротворцы провели за неделю пять гуманитарных акций в Карабахе

Российские миротворцы продолжают контролировать прекращение огня и боевых действий в Нагорном Карабахе.

С 26 марта они обеспечили безопасность 24 автомобильных колонн Вооруженных сил Азербайджана - 16 по Лачинскому коридору на север и на юг и 8 по маршруту Шуша - Красный Базар - Каджар и обратно.

Двадцать седьмого и двадцать девятого марта российский автомобильный транспорт по запросу азербайджанской стороны обеспечил перевозку гуманитарного груза - всего 310 тонн - по маршруту Мадагиз - Кельбаджар. Всего за 2021 год гуманитарные колонны российских миротворцев перевезли в Кельбаджарский район около 2 000 тонн гуманитарных грузов.

За последнюю неделю совместно с Русской гуманитарной миссией миротворцы провели пять гуманитарных акций в Степанакерте, Тагаварде, Ханадзахе и Аскеране. Местное население получило более девяти тонн медицинского оборудования, пищевых наборов и предметов первой необходимости.

Двадцать девятого марта миротворцы обеспечили безопасное посещение паломниками монастырей Дадиванк и Амарас.

Инженерно-саперные группы миротворцев продолжают разминирование территорий Нагорного Карабаха. Проверено 1 658 зданий, 576 километров дорог, 1 875 гектаров территории. Урожай с этих «угодий» богат - обнаружено и уничтожено 25 384 взрывоопасных предмета.

В населенном пункте Ходжалы 31 марта началось строительство мобильного госпиталя для российских миротворцев. Для них же построено и сдано 12 блочно-модульных городков. На очереди - еще два, строительство которых подходит к концу.