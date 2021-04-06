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Первый после войны чемпионат по бодибилдингу прошел в крупнейшем спорткомплексе Алеппо

Иван Линдеманн
00:00 06.04.2021
В настоящее время на развитие бодибилдинга в Сирии влияют западные санкции. Страна испытывает проблемы со спортивным питанием.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Первый после освобождения от боевиков чемпионат по бодибилдингу прошел в крупнейшем спортивном комплексе Хамдания на западе Алеппо. Об этом сообщил директор городской федерации этого вида спорта Абдулла Искандарани.

«Благодаря русским друзьям и нашей армии, мы проводим соревнования с 2016 года, спортивное движение возвращается и наращивает обороты. Каждый год увеличивается количество участников и число зрителей. В этом зале соревнования проводим впервые. Во время войны боевики находились вблизи от этого района, постоянно обстреливали его из минометов», - сказал он.

Искандарани подчеркнул, что в настоящее время на развитие бодибилдинга в Сирии влияют западные санкции. Страна испытывает проблемы со спортивным питанием.

«Сегодня вы видели только 13 спортсменов, но число тех, кто реально может давать результаты, более 50. Приходится выбирать наиболее перспективных и только им обеспечивать нужную диету», - пояснил он.

Победителем соревнований стал инженер электроники Мухаммед Аммуни. Он не оставил спорт, несмотря на экзамены в университете.

«У него была масса сложностей, например, спортивное питание. Сейчас оно очень дорогое, и ему пришлось отказаться от него. Тот результат, который вы видите, достигнут только физическими занятиями», - рассказал тренер чемпиона Ахмед Караси.

В будущем участники соревнований смогут выступить на чемпионатах мира по бодибилдингу.  Такую уверенность выразил победитель и призер всех чемпионатов Сирии, призер чемпионатов Азии, специалист по спортивному питанию Эль-Наэб.

«Вес нашего сегодняшнего победителя - 65 кг, и он имеет все шансы хорошо выступить на чемпионате Сирии. А если он победит там, то перед ним откроется дорога в мировой спорт», - уточнил он.

Напомним, что конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Вооруженные группировки были выведены из Алеппо только в декабре 2016 года. В настоящее время там ведется масштабное восстановление жилых домов, предприятий и инфраструктуры.

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