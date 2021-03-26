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Спасение из плена боевиков: на границе провинций Идлиб и Алеппо открывается три коридора для беженцев

Виталий Акиньшин
00:02 26.03.2021
По прибытии на контрольно-пропускной пункт беженцы получат продуктовые наборы и медицинскую помощь.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские и сирийские военные после года подготовки открыли на границе провинций Идлиб и Алеппо в Сирии сразу три коридора для беженцев. Ожидается, что всего за неделю в Алеппо смогут вернуться порядка двух тысяч человек - те, кто фактически оказался в заложниках у боевиков.

Житель Алеппо Махер Хомси показывает, что стало с его машиной, когда он попытался проехать к своим родственникам на территорию, подконтрольную боевикам. По обычному, старенькому автомобилю они открыли шквальный огонь. Два года назад брат и жена Хомси поехали в провинцию Идлиб, чтобы забрать свои вещи, но вернуться уже не смогли. Мужчина узнал, что его родственники находятся в лагере беженцев, но попытки забрать их не увенчались успехом.

«Я часто попадал под обстрел... Я не оставлял попытки прорваться. Но это невозможно. Остается только ждать», - говорит он.

Все это время, под разными предлогами, боевики так называемой оппозиции насильно удерживают мирных жителей на своей территории. Почти год подготовки, и вот российские и сирийские военные на границе провинций Идлиб и Алеппо открывают сразу три коридора для беженцев. Ожидается, что всего за неделю в Алеппо смогут вернуться порядка двух тысяч человек.

«Мы готовы с русскими друзьями принимать беженцев, готовы оказать им первую необходимую медицинскую помощь. Можем их эвакуировать в город Алеппо для срочной оказания помощи там», - комментирует представитель департамента здравоохранения Алеппо Абу Саеф Эннар.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), люди, попавшие в плен к боевикам, живут в палатках, в нечеловеческих условиях, без еды и воды, у нет никаких медикаментов.

«Осуществляется изоляция мирного населения от других регионов независимой Сирии. А также наблюдаются все признаки возникновения гуманитарного кризиса», - отмечает заместитель руководителя ЦПВС Александр Карпов.

Около года назад боевики уже открывали коридор на границе Идлибской зоны. Они рассчитывали, что из Алеппо к ним потянутся местные жители и пополнят их ряды. Но желающих воевать против собственного народа не оказалось. Воспользовавшись моментом, многие, наоборот, убегали от боевиков, чтобы присоединиться к правительственным войскам. В итоге всего через месяц коридор был закрыт.

Местные власти говорят, что для приема беженцев уже все готово. На КПП, через которые будут выходить мирные жители, устанавливаются медицинские пункты. Каждый получит продуктовый набор, а затем людей на автобусах будут отправлять в Алеппо. Заградительные конструкции, ежи и бетонные блоки планируют убрать уже к концу этой недели.

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