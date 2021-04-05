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В США заявили об отслеживании активности РФ в Арктике

Роман Захаров
22:47 05.04.2021
По словам Джона Кирби, Соединенные Штаты собираются отстаивать свои национальные интересы в Арктическом регионе.
В США заявили об отслеживании активности РФ в Арктике
© Фото: pixabay
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В Пентагоне внимательно отслеживают активность России в Арктике. Такое заявление сделал официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби.

«Я не буду вдаваться в данные нашей разведки. Конечно, мы пристально отслеживаем обстановку. Ни одна из сторон не хотела бы увидеть милитаризацию Арктики. Вместе с тем, мы признаем, что Артика - ключевой район, критически важный для наших оборонных интересов», - сказал он во время брифинга, отвечая на вопрос журналиста о том, обеспокоены ли в Пентагоне «активностью» российских военнослужащих в Арктике.

Кирби при этом подчеркнул, что Соединенные Штаты собираются отстаивать свои национальные интересы в Арктическом регионе.

Напомним, 26 марта Министерство обороны РФ опубликовало снятые в Арктике кадры, на которых было запечатлено, как три российские атомные субмарины всплыли из-подо льда, сломав 1,5 метровый слой льда. Согласно докладу главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова президенту Владимиру Путину, три атомохода всплыли из-подо льда в ограниченном районе радиусом 300 метров впервые в истории Военно-морского флота страны в рамках арктической экспедиции «Умка-21».

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