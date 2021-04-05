В стране и мире В США заявили об отслеживании активности РФ в Арктике Роман Захаров По словам Джона Кирби, Соединенные Штаты собираются отстаивать свои национальные интересы в Арктическом регионе. © Фото: pixabay Читайте нас на: В Пентагоне внимательно отслеживают активность России в Арктике. Такое заявление сделал официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби. «Я не буду вдаваться в данные нашей разведки. Конечно, мы пристально отслеживаем обстановку. Ни одна из сторон не хотела бы увидеть милитаризацию Арктики. Вместе с тем, мы признаем, что Артика - ключевой район, критически важный для наших оборонных интересов», - сказал он во время брифинга, отвечая на вопрос журналиста о том, обеспокоены ли в Пентагоне «активностью» российских военнослужащих в Арктике. Кирби при этом подчеркнул, что Соединенные Штаты собираются отстаивать свои национальные интересы в Арктическом регионе. Напомним, 26 марта Министерство обороны РФ опубликовало снятые в Арктике кадры, на которых было запечатлено, как три российские атомные субмарины всплыли из-подо льда, сломав 1,5 метровый слой льда. Согласно докладу главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова президенту Владимиру Путину, три атомохода всплыли из-подо льда в ограниченном районе радиусом 300 метров впервые в истории Военно-морского флота страны в рамках арктической экспедиции «Умка-21». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика