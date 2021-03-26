Евменов заявил, что впервые в истории ВМФ РФ три атомных ракетоносца одновременно всплыли, проломив лед в Арктике

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов доложил президенту России Владимиру Путину, что в рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-морского флота всплыли из-подо льда три атомные подводные лодки в ограниченном районе радиусом 300 метров.

Кроме того, в рамках экспедиции выполнен полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса, практическая торпедная стрельба атомной подводной лодкой из-подо льда с последующим оборудованием полыньи в точке всплытия торпеды и ее подъем на поверхность, а также тактические учения подразделения арктической мотострелковой бригады в сложных метеоусловиях.

«По итогам проведенных мероприятий образцы вооружения, военной и специальной техники, участвующие в военно-технических экспериментах в целом подтвердили свои тактико-технические характеристики в условиях высоких широт и низких температур», - заявил Николай Евменов.

Он подчеркнул, что проведение арктических экспедиций ВМФ будет продолжено и в дальнейшем. При этом основным условием каждой последующей экспедиции будет освоение новых, ранее не изученных районов, добавил Главком ВМФ.