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Искореженный металл: опубликованы кадры с места ДТП с трактором на юге Москвы

Игорь Лапик
Роман Захаров
20:56 05.04.2021
Свидетели аварии рассказали подробности случившегося.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Во время ДТП на Веневской улице в Москве водитель легкового автомобиля въехал в стоящий трактор коммунальных служб. О этом сообщил корреспондент «Звезды» с места событий, ссылаясь на слова очевидцев.

При этом свидетели уточнили, что в момент инцидента на пути легковушки не было каких-либо препятствий, которые могли бы спровоцировать аварию.

Судя по опубликованным кадрам, удар был приличной силы: передняя часть автомобиля оказалась сильно повреждена. Пассажиров транспортного средства с места ДТП забрала скорая помощь. Для их извлечения наружу потребовались значительные усилия, так как двери машины заклинило.

По сообщениям МВД, в результате аварии пострадали три человека. Также произошел разлив топлива, которое вскоре было смыто с проезжей части прибывшими пожарными.

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