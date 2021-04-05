Искореженный металл: опубликованы кадры с места ДТП с трактором на юге Москвы

Во время ДТП на Веневской улице в Москве водитель легкового автомобиля въехал в стоящий трактор коммунальных служб. О этом сообщил корреспондент «Звезды» с места событий, ссылаясь на слова очевидцев.

При этом свидетели уточнили, что в момент инцидента на пути легковушки не было каких-либо препятствий, которые могли бы спровоцировать аварию.

Судя по опубликованным кадрам, удар был приличной силы: передняя часть автомобиля оказалась сильно повреждена. Пассажиров транспортного средства с места ДТП забрала скорая помощь. Для их извлечения наружу потребовались значительные усилия, так как двери машины заклинило.

По сообщениям МВД, в результате аварии пострадали три человека. Также произошел разлив топлива, которое вскоре было смыто с проезжей части прибывшими пожарными.