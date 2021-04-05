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В МВД уточнили обстоятельства ДТП на улице Веневского в Москве

Роман Захаров
18:35 05.04.2021
По информации правоохранительного ведомства, во время аварии пострадали три человека.
В МВД уточнили обстоятельства ДТП на улице Веневского в Москве
© Фото: Дептранс Москвы
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В результате ДТП, произошедшего в Москве на улице Веневского, пострадали три человека. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе МВД РФ по городу.

При этом правоохранители отметили, что информации о том, что автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, не соответствует действительности. По данным ведомства, во время инцидента легковая машина врезалась в трактор.

В результате ДТП пострадали три человека. Также произошел разлив топлива, которое было смыто с проезжей части прибывшими пожарными.

В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве на улице Веневского легковой автомобиль протаранил автобусную остановку.

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