В МВД уточнили обстоятельства ДТП на улице Веневского в Москве

В результате ДТП, произошедшего в Москве на улице Веневского, пострадали три человека. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе МВД РФ по городу.

При этом правоохранители отметили, что информации о том, что автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, не соответствует действительности. По данным ведомства, во время инцидента легковая машина врезалась в трактор.

В результате ДТП пострадали три человека. Также произошел разлив топлива, которое было смыто с проезжей части прибывшими пожарными.

В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве на улице Веневского легковой автомобиль протаранил автобусную остановку.