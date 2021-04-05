СМИ: в Москве машина протаранила остановку с людьми

В Москве на улице Веневского легковой автомобиль протаранил автобусную остановку. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Согласно предварительной информации, в результате инцидента пострадали четыре человека. Сообщений о погибших к настоящему моменту не поступало.

В марте этого года в Москве на улице Стромынка водитель иномарки не справился с управлением и влетел в остановку общественного транспорта. В результате данного ДТП пострадали три человека.