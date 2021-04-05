«Легендарная фигура»: спортивный обозреватель Беленький оценил вклад умершего Гендлина в популяризацию бокса

Смерть спортивного комментатора Владимира Гендлина - очень сильный удар для любителей бокса и спорта вообще. Об этом «Звезде» рассказал его друг и коллега Александр Беленький. По словам спортивного обозревателя, Гендлин был легендарной фигурой.

«Я очень хорошо его знал. Две недели назад говорил с ним последний раз, все было в порядке. Теперь, когда он умер, можно сказать, что это легендарная фигура. Он открыл профессиональный бокс для России. Иногда указывают меня, но я с ним рядом не стоял. У меня не укладывается в голове, что я не услышу его голос. Он настолько для меня связан с боксом, с происходящем в нем последние 30 лет, что мне понадобится некоторое время, чтобы понять, что его больше с нами нет», - сказал Беленький.

Спортивному комментатору Владимиру Гендлину было 84 года. Он скончался из-за последствий пневмонии. О трагедии сообщил его сын.

«Это очень тяжелый удар. Нам всем еще предстоит осознать, как его будет не хватать. Он всегда был с нами, всегда мы его слышали. Владимир Ильич мог сказать 10 слов и описать события в ринге. У него была удивительная емкость слова, он говорил мало, но отмечал гораздо больше тех, кто говорит и пишет о боксе. Это невосполнимая утрата», - добавил журналист.

Знаменитый комментатор был двукратным лауреатом телевизионной премии ТЭФИ. Незадолго до смерти, Гендлин перенес инфаркт, а после был госпитализирован с симптомами ОРВИ. Врачи предположили перенесенный коронавирус, который дал осложнения. Гендлин считался одним из самых авторитетных комментаторов и был автором документальных фильмов о российских боксерах.