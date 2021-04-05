Умер спортивный комментатор Гендлин

Умер спортивный комментатор Владимир Гендлин. Об этом сообщил его сын Владимир. Известному журналисту было 84 года. Он скончался из-за последствий пневмонии.

«Отец скончался. Это произошло из-за пневмонии. Я так понимаю, что это связано с коронавирусом», - приводит ТАСС слова Владимира Гендлина - младшего.

Знаменитый комментатор специализировался на боксе и был двукратным лауреатом телевизионной премии ТЭФИ. Незадолго до смерти, Гендлин перенес инфаркт, а после был госпитализирован с симптомами ОРВИ. Врачи предположили перенесенный коронавирус, который дал осложнения.

Гендлин считался одним из самых авторитетных комментаторов и был автором документальных фильмов о российских боксерах.