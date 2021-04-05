Москвичей предупредили о возвращении заморозков

Синоптики предупредили жителей Москвы о возвращении в регион заморозков и снега из-за глубокого антициклона. Согласно прогнозу, ухудшение погоды начнется 7 апреля.

«В четверг дождь сменится мокрым снегом, который может сохраниться на земле до утра пятницы», - сообщают «Метеоновости».

По данным метеорологов, в этот период в столице усилится ветер, а небо затянут облака. Специалисты также сообщают, что за несколько дней в Москве может выпасть около 20 миллиметров осадков, что составит половину месячной нормы. При этом к выходным температура воздуха начнет расти, а из-за туч появится солнце.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, каким в 2021 году будет лето в России.