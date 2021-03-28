Россиянам пообещали «персиковое» лето

Лето в этом году будет немного жарче обычного. Об этом россиян предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Говоря о теплом сезоне он добавил, что в центральной части России установится идеальная погода.

«Лето будет достаточно хорошим. Оно будет "оранжевое" - на 1-2 градуса теплее положенной нормы. Я бы назвал его "персиковым"», - сказал Тишковец.

Середина лета может оказаться несколько засушливым, предупредил Тишковец, так как в июле ожидается дефицит осадков. Зато в изобилии их будет на следующей неделе, когда теплая и комфортная погода сменится усилением ветра и дождями.

О непростых метеорологических условиях Тишковец рассказал ранее. Синоптик предостерег автомобилистов от преждевременного визита в шиномонтажные мастерские отметив, что сохраняется угроза гололедицы.