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Россиянам пообещали «персиковое» лето

Ян Брацкий
12:08 28.03.2021
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в центральной России установится идеальная погода.
Россиянам пообещали «персиковое» лето
© Фото: FelixMittermeier, Pixabay
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Лето в этом году будет немного жарче обычного. Об этом россиян предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Говоря о теплом сезоне он добавил, что в центральной части России установится идеальная погода.

«Лето будет достаточно хорошим. Оно будет "оранжевое" - на 1-2 градуса теплее положенной нормы. Я бы назвал его "персиковым"», - сказал Тишковец.

Середина лета может оказаться несколько засушливым, предупредил Тишковец, так как в июле ожидается дефицит осадков. Зато в изобилии их будет на следующей неделе, когда теплая и комфортная погода сменится усилением ветра и дождями.

О непростых метеорологических условиях Тишковец рассказал ранее. Синоптик предостерег автомобилистов от преждевременного визита в шиномонтажные мастерские отметив, что сохраняется угроза гололедицы.

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