Названа причина аварии с наездом на пешеходов в Москве

Водитель иномарки, врезавшийся в автобус и сбивший двух пешеходов на остановке в Москве, не справился с управлением.

Авария произошла в среду, 17 марта, на улице Стромынка в 7.05 утра.

«Водитель автомобиля MINI Cooper, не справившись с управлением, совершил столкновение с пассажирским автобусом, от удара по инерции иномарку отбросило на автобусную остановку», - передает ГИБДД.

Согласно предварительной информации, в результате ДТП пострадали два пешехода и водитель иномарки. Их госпитализировали. В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.