В небе «Медведи» и «Белые лебеди»: кадры подготовки летчиков к Параду Победы под Саратовом

Экипажи дальней авиации проводят тренировки перед военным парадом к 76-й годовщине Победы. На кадрах, предоставленных «Звезде», показаны пролеты самолетов Ту-160 и Ту-95МС.

Помимо стратегических ракетоносцев, в воздух поднялись пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи» на самолетах Су-30СМ и МиГ-29 и «Беркуты» на вертолетах Ми-28Н.

Компанию асам высшего пилотажа составили экипажи самолетов военно-транспортной авиации Ил-76, истребителей Су-35С, бомбардировщиков Су-34, Су-24М, вертолетов Ми-26, Ми-8, Ка-52, а также самолетов МиГ-31К и Су-57, которые завершили авиационную часть.

Все полеты выполнялись на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.

Сегодня в Подмосковье прошла первая сводная репетиция Парада Победы. Парадные расчеты промаршировали на площадке, размеры которой повторяют Красную площадь. Численность пешей колонны составит более 12 тысяч военнослужащих.

Бомбардировщик Ту-160, получивший среди летчиков прозвище «Белый лебедь», способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

В случае необходимости самолет способен и прорывать ПРО: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.

Ту-95 (по кодификации НАТО: Bear - «Медведь») создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36. Самолет создавался с турбовинтовыми двигателями, потому что на тот момент только они позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров.

Именно такая дальность была необходима для того, чтобы в случае войны «доставить» заряды до США. Два соосных винта с противоположным вращением были нужны, потому что в случае использования одного винта его диаметр составил бы семь метров. Всего было произведено более 500 самолетов различных модификаций.

В 1951 году комиссия ВВС утвердила разработанный проект, а уже 12 ноября 1952 года прототип Ту-95 совершил первый полет. Серийный выпуск машины был начат в 1955 году. На базе Ту-95 созданы летающие лаборатории различного назначения, пассажирский межконтинентальный лайнер Ту-114 и его проектный транспортный вариант.