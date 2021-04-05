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Россиян предупредили об обилии клещей-переносчиков опасных заболеваний в этом году

Светлана Иванова
17:38 05.04.2021
Из-за большого числа насекомых в целом выше риск заноса зараженных иксодовых клещей, в том числе энцефалитом и боррелиозом, рассказал эксперт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Erik Karits, Unsplash
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В 2021 года в России ожидается неблагоприятная ситуация, связанная с клещами. Об этом предупредили сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России. По данным специалистов, на данный момент уже зафиксирован 181 случай укусов клещами в 24 субъектах Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов.

Технолог, дезинфектор Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков счел ситуацию закономерной. Как подчеркнул эксперт в комментарии «Звезде», на текущую обстановку повлиял отказ многих объектов от проведения плановой работы по акарицидной обработки участков в прошлом году.

«В любом случае, если в том году какие-то объекты не проводили плановые работы, то, получается, этот год с учетом запущенности может быть рисковым в плане, то количество насекомых, которое может быть на территории, может быть опасно в численных показателях», - пояснил специалист.

Меньшиков добавил, что из-за большого числа клещей в целом выше риск заноса зараженных иксодовых клещей, в том числе энцефалитом и боррелиозом.

Дезинфектор добавил, что исходя из погодных условий, остается буквально одна неделя, чтобы провести акарицидную обработку участков. В противном случае уничтожить насекомых в этом сезоне уже не получится.

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