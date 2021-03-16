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Биолог описал условия ранней активизации клещей

Егор Левин
16:45 16.03.2021
По словам научного сотрудника биологического факультета МГУ Вадима Марьинского, все зависит исключительно от погоды, точные прогнозы которой делать всегда затруднительно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Carola Vahldiek, imageBROKER, Globallookpress
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Сделать прогноз о том, в каком регионе и в какое время может состояться первая в году встреча с клещом, практически невозможно из-за того, что на это влияет множество факторов, одним из главных среди которых является во многом непредсказуемая погода. Именно от нее сильнее всего зависят иксодовые клещи, которые и являются переносчиками известных заболеваний вроде энцефалита и боррелиоза. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал научный сотрудник кафедры экологии и гидробиологии биофака МГУ Вадим Марьинский.

«В первую очередь клещи зависят от температуры и влажности. Зимуют они обычно в лесной подстилке, практически в верхнем слое почвы. Как только она освобождается от снега и начинает прогреваться, они потихоньку начинают активизироваться», - пояснил он.

По причине этого прогнозировать сроки такой активизации в целом невозможно, так как неизвестно, когда наступит полноценное потепление и прогреется земля. Как отметил Марьинский, «в тех местах, где первым сходит снег, встретиться с клещами можно будет, как только он исчезнет». При этом он допустил ситуации, когда встречи не получится избежать, не дожидаясь погодных перемен, но отвел на это небольшой процент вероятности.

«Если мы говорим о техногенных объектах, например теплотрассе в лесу, то там и зимой можно столкнуться с клещом, хотя ему все-таки будет холодновато. Поэтому сказать, в каком регионе в какое время можно будет встретиться с клещами, по числам нельзя», - подытожил эксперт.

Ранее ветеринар объяснил возможность избирательного нападения клещей на человека. По словам Максима Щугорева, клещи становятся более агрессивными при повышении температуры воздуха, поэтому в случае, если климат на Земле будет планомерно меняться в сторону потепления, они могут начать атаковать людей в два-три раза чаще, чем животных.

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